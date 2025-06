Esclusiva Salta Milinkovic al Napoli? Caprai fa il nome: "Prenderei lui come vice Meret"

L'allenatore dei portieri e match analyst Riccardo Caprai, founder del progetto Goalkeepermania, ha rilasciato un’intervista in esclusiva sulle pagine di Tuttonapoli. Tra i vari temi, si è parlato anche del possibile vice Meret con la trattativa per Milinkovic-Savic che rischia di arenarsi. Di seguito un estratto.

Se non arriva Milinkovic-Savic, chi potrebbe essere il vice Meret?

“Dipende dal profilo che il Napoli vuole, se investire su un ragazzo giovane o prendere uno già pronto. Per esempio Falcone sta facendo molto bene da diversi anni, ma anche lui ha 30 anni e non è abituato a giocare con i piedi. Non è per niente semplice andare a trovare un vice. Caprile sarebbe stato molto interessante da valorizzare, ma pare che il Cagliari lo riscatterà. Io terrei d’occhio la situazione Provedel, che va in scadenza tra due anni e la Lazio potrebbe puntare su Mandas. Provedel sarebbe un ottimo profilo perché ha esperienza e a livello di comprensione e visione di gioco è molto forte. Non costerebbe neanche tantissimo”.

