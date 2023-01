Cremonese, Ciofani: "Vincere a Napoli ci dà fiducia. Con la Roma? Magari speriamo di vincere prima"

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia sul campo del Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia sul campo del Napoli: "E’ un’iniezione di fiducia, passare era un obiettivo, farlo col Napoli fuori casa dà fiducia".

La risposta che i tifosi attendevano? "Non possiamo prescindere da queste caratteristiche ed abbiamo l’obbligo morale di crederci per la società e per i tifosi, a volte come oggi ci riusciamo, altre no, ma qui deve arrivare la svolta del campionato e dobbiamo risalire. Possiamo farcela con questo atteggiamento".

Quarti con la Roma?