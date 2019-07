Cremonese, Rastelli: "Gran bella figura contro una grande squadra come il Napoli"

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, ha commentato il pareggio di ieri contro il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per noi c'è stata l'occasione di sfidare una grande squadra contro il Napoli, il risultato conta fino ad un certo punto. Sono contento perché abbiamo fatto vedere il nostro gioco malgrado giocassimo contro una squadra molto forte. Il Napoli alzava molto i terzini e ci costringevano a giocare a cinque dietro, a maggior ragione ora che le gambe non sono fluide. Avevo chiesto ai ragazzi di venire fuori dalla riaggressione del Napoli, che in questo è bravissimo, in modo da attaccare i due centrali azzurri. E ce l'abbiamo fatta. A me interessava fare bella figura, mostrare personalità e acquisire fiducia".