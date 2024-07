Criscitiello: “Conte non ha la bacchetta magica, trova due casi ed il sesto monte ingaggi”

"Conte farà un grandissimo lavoro, ma parte come quinto-sesto monte-ingaggi della Serie A. Poi c'è da aspettarsi un Napoli che all'inizio farà fatica".

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto al microfono di TvPlay: "Conte è una stracertezza, ma chi pensa che vincerà subito lo Scudetto secondo me sbaglia perché Conte è forte ma non ha la bacchetta magica. Devi risolvere i casi Di Lorenzo e Kvara. Conte li vuole, vuole Anguissa e Lobotka, ma vuole anche serenità e armonia in questo gruppo che rischia di non esserci almeno all'inizio.

Conte farà un grandissimo lavoro, ma parte come quinto-sesto monte-ingaggi della Serie A. Poi c'è da aspettarsi un Napoli che all'inizio farà fatica perché dovrà ricomporre tutto e Conte ha bisogno di tempo. Poi senza coppe può concentrarsi sulla squadra, ma non vedo un Napoli da Scudetto. L'Inter è nettamente avanti, il Milan vedremo se si sveglierà, la Juventus comincia a far paura perché Giuntoli quando mette mano alla squadra fa male agli avversari. Queste tre squadre partono avanti, poi per la Champions il Napoli c'è perché andranno in quattro-cinque".