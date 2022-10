Criscitiello: "Napoli da scudetto, ma la storia dice che di solito Spalletti si ferma…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia: “Il Napoli? Può reggere fino alla fine perché ha i ricambi tranne nella zona Lobotka, poi devi vedere un po’ la storia perché di solito Spalletti si ferma. Penso che possa concorrere con il Milan. Udinese-Atalanta? Chi dice che il campionato si sia abbassato di livello, basta vedere questa partita per capire che è un valore aggiunto. Queste due squadre possono lottare tranquillamente per il 4º posto. L’Atalanta non ha le coppe a differenza delle altre big. Il Napoli ha costruito con intelligenza la squadra.

Non avrei puntato un euro su Meret, ma sta dando delle garanzie. Sono andati via Koulibaly e Fabian Ruiz, oltre ad Insigne e Mertens. Giuntoli ha indovinato tutto, abbassando il monte ingaggi e l’età media della squadra. Se dovesse reggere fino alla fine qui abbiamo fatto la storia del calcio perché hai fatto 6 gol all’Ajax. Il Napoli ieri è andato in difficoltà, ma il risultato finale è stato di tanto a poco. Il Napoli ha avuto di nuovo ragione. I subentrati? Per me la differenza è che Raspadori fa la differenza e hai preso calciatori pronti. Spalletti è un grande allenatore, l’importante è che non veda fantasmi dappertutto anche dove non ci sono.

Champions League? Il Napoli ha la sfrontatezza e la qualità. Il Milan deve vincere contro il Chelsea domani altrimenti rischia di andare fuori, il Napoli ha vinto contro Ajax e Liverpool, vincendo due partite fuori casa contando anche quella con i Rangers. Il gesto a fine partita di non accettare le maglie da parte degli olandesi non è stato bello”.