Cruciani sta con Insigne: "Bastava un giallo! Se facessero tutti come Massa si finirebbe 7 contro 7..."

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico celebre per la sua trasmissione 'La Zanzara', ha commentato l'espulsione di Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli: "Questo è uno di quei casi in cui va valutato il momento. Esiste un regolamento, ma a volte dovrebbe essere interpretato e questo è quel caso. Un arbitro deve valutare queste cose. Per un 'Vai a cagare' può essere sufficiente un cartellino giallo, altrimenti lasci una squadra sotto di un uomo e di un gol. Se il regolamento venisse applicato bene in ogni circostanza si finirebbe le partite in sette contro sette".