Ct Nigeria: "Per Osimhen lussazione alla spalla, starà fuori qualche settimana"

Nella serata di ieri sera l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, impegnato con la sua Nigeria contro la Sierra Leone, è uscito prematuramente dal campo in barella per un infortunio al braccio, lamentando forti dolori al polso. Dopo alcuni primi esami che hanno escluso fratture al polso, arrivano le forti dichiarazioni del CT della Nigeria Roth ai microfoni di ESPN: “Osimhen ha riportato una lussazione alla spalla e starà fuori qualche settimana”. Il giocatore, nonostante queste dichiarazioni, è rimasto in nazionale con la Nigeria che affronterà ancora la Sierra Leone martedi sera.