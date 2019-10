Ct Senegal: "Normale la flessione iniziale di Koulibaly, le nazionali non aiutano..."

A Radio Marte è intervenuto Aliou Cissè, commissario tecnico del Senegal, commentando diversi temi legati a Kalidou Koulibaly: "Koulibaly nominato per il Pallone d'oro? E' fantastico! Sono molto orgoglioso, è una nomination che Koulibaly ha meritato perchè nelle ultime 3 stagioni ha fatto davvero bene. Sono orgoglioso di lui e come me tutti cittadini senegalesi.

Quando 3 anni fa Koulibaly accettò per la prima volta la Nazionale senegalese e lo incontrai, gli dissi che sarebbe diventato il numero 1. Oggi, Koulibaly è il numero 1 al mondo.

Inizio in salita per Koulibaly? La Coppa d'Africa non è un problema. Il calendario però non aiuta i calciatori che giocano tantissimo tra Nazionali e squadre di club. Tutte queste gare, per un giocatore come Koulibaly che gioca sempre e ovunque, alla lunga possono pesare e accusare una flessione è abbastanza naturale.

Non sono d'accordo con chi dice che il Napoli non è un grande club e che Koulibaly meriterebbe di più. Il ragazzo è felice e me lo racconta sempre in Nazionale. Poi, un giorno potrà arrivare in un club ancora più importante del Napoli, ma ad oggi mi sembra una priorità anche perchè Kalidou lo vedo ancora molto motivato e contento giocare nel Napoli. Non posso commentare le voci di mercato su Koulibaly, a me interessa solo che faccia bene con la Nazionale, il suo agente di certo ne sa più di me.

Un giorno mi piacerebbe allenare in Italia, ma ora ho un progetto avviato con la Nazionale senegalese e quando finirà ascolterò le proposte dall'Europa".