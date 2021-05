Ct Ungheria: "Vivo a Napoli e seguo la squadra, mi chiedo perché Gattuso sia così criticato"

“Grandissimo lavoro di Gattuso a Napoli, ingiuste le critiche nei suoi confronti. Vivo a Napoli, spero di vederlo in Champions con Inter, Atalanta e Juve. Agli Europei la mia Ungheria avrà bisogno di fortuna, l’Italia può passare il girone grazie a Insigne”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, il ct dell’Ungheria Marco Rossi. “Vivo a Napoli e seguo le vicende della squadra azzurra – ha detto Rossi a Radio Crc – Gattuso ha lavorato a meraviglia, nonostante i tanti i problemi affrontati. Chi pensava che dovesse arrivare più avanti dell’Inter, ‘nun sta bbuon’ (dal dialetto partenopeo: non sta bene). Adesso gioca bene ed è in lotta per la Champions. Credo che alla fine possa accompagnare Inter, Atalanta e Juve nell’Europa delle big. A rischiare di stare fuori è il Milan”.

Insigne è diventato il perno del Napoli e della Nazionale. “Finalmente un profeta in patria – ha detto Rossi – vedo che qualcuno lo critica ancora, ma Insigne è un campione di livello assoluto. Anche grazie a lui l’Italia di Mancini avrà parecchie chance di vincere il girone di qualificazione e di andare avanti agli Europei”. Qualche possibilità in meno la sua Ungheria, inserita nel gruppo con Portogallo, Francia e Germania. “Cristiano Ronaldo è ancora un fuoriclasse immenso che non ci sta mai a perdere – ha detto Rossi a Radio Crc – per quanto riguarda la mia Ungheria, finora abbiamo fatto uno splendido lavoro. Agli Europei, però, visto il girone in cui siamo capitati, avremo bisogno di tanta fortuna”.