Podcast Cucciari: "Napoli forte, può giocarsi lo scudetto con l’Inter anche senza mercato”

Mister Alessandro Cucciari è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, arriva Walker. Servirebbe un attaccante però:

"Ad oggi quello dell'attaccante è un problema. Morata è un bel giocatore, non è una punta ma si faceva affidamento più sugli esterni che sull'attaccante d'area come gioco. Non c'è un bomber vero però in rosa. Su Walker dico che è un ottimo acquisto, sappiamo cosa ha fatto in carriera. Può dare una mano a una difesa che ha ballato".

Vlahovic-Motta, da che parte sta lei?

"Sono colpito dalla situazione, obiettivamente speravo molto nella crescita di un attaccante che aveva fatto vedere ottime potenzialità. Ero rimasto molto colpito dalle sue capacità, unite alla giovane età. Ha dimostrato grandi cose alla Fiorentina, però onestamente ha fatto un passo indietro. Dare la colpa al tecnico mi sembra eccessivo. E' chiaro però che per il tipo di gioco di Motta, lui fa veramente fatica ad arrivare al gol. Per assurdo con Allegri era più giocatore, con Motta è un gioco diverso. Non so se poi si sia anche incrinato il rapporto tra i due, ma da entrambe le parti non vedo la volontà di risolvere la situazione. La mia paura è che sia destinato ad andare via e sarebbe un vero peccato".

Napoli, pressing per Garnacho:

"Ritengo il Napoli una grande squadra, anche se non dovesse arrivare nessuno. Abbiamo visto con che determinazione ha vinto a Bergamo. Quella è la mentalità di Conte. Ha tutte le possibilità per giocarsi le sue chance contro l'Inter per il titolo".