D’Agostino: “Mondiale normale per gli azzurri. Per come giocano a Napoli, difficile adattarsi in nazionale"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano D'Agostino, ex centrocampista dell'Udinese: "Sono rimasti al Mondiali solo due azzurri? Meglio per il Napoli, perché rientrano prima. Gli azzurri hanno fatto un campionato del mondo normale, per come siamo abituati a vederli con Spalletti a Napoli possono dare molto di più. Anguissa contro il Brasile ha fatto una buonissima gara. Quando giochi a Napoli con quei principi non è facile per nessuno adattarsi alle nazionali, perché è un gioco totalmente diverso”.