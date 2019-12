D'Amico: "Il Napoli non è mai entrato nella lotta Scudetto, risultati col Liverpool solo un caso..."

L'ex calciatore e opinionista tv Vincenzo D'Amico ha parlato della giornata di campionato e dei maggiori temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio: "Lotta per lo scudetto? Non c'è mai entrato il Napoli, non riesce a misurarsi con Inter e Juve, ma neanche con le squadre europee forti. Ha fatto due ottime partite con il Liverpool, ma possono essere due casi. Non credo possa arrivare fino in fondo in coppa".