D'Amico: "Rafa Marin? Ha un gran fisico. Conte avrà fatto nomi al club"

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ogni volta che ci sono competizioni internazionali tutti sono attenti agli sviluppi dei giocatori che si mettono in mostra in queste competizioni. Bisognerà aspettare la fine di Europei e Coppa America per capire come si svilupperà il mercato. Rafa Marin ed Hermoso? Rafa Marin è un profilo interessante, ha un gran fisico e Conte chiede calciatori funzionali al suo gioco e prima di accettare il Napoli avrà fatto qualche nome alla società. Dichiarazioni agenti di Kvaratskhelia e Di Lorenzo? Non sono abituato a commentare le dichiarazioni di altri, ma a volte sono gli agenti che per creare un po’ di interesse mediatico dicono che il calciatori devono andar via.

Osimhen? Solo le due spagnole, le inglesi, gli arabi e il PSG possono pagare la clausola. Sono inerte su questa posizione, aspettiamo sviluppi di altra natura. Di Lorenzo? Spero rientri il caso perché è un ottimo calciatore. Il colpo del mercato dell’estate? E’ troppo presto per dirlo, manca ancora troppo tempo. Il colpo Mbappè è importante, ma era telefonato. Sostituto Osimhen? Non vedo bene Lukaku e Morata, ma se penso a come Conte ha rivalutato Lukaku allora scelgo il belga. Omorodion? In questo momento è Conte che decide e non la società”.