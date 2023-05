D’Amico: “Spalletti ha deciso. Nuovo allenatore? Non mi piacciono i ritorni”

L'operatore di mercato Andrea D’Amico ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.



D’Amico, a Napoli la strada sembra tracciata: Spalletti andrà via.

“Mi sembra che Spalletti abbia ormai deciso. I segnali che arrivano sono eloquenti. Il Napoli dovrà fare un duplice cambio: allenatore e direttore sportivo”.

Chi si aspetta in panchina al posto di Spalletti?

“Bisognerà vedere su chi punterà il direttore sportivo. La salvezza dell’Empoli ha certamente messo ancora in mostra Paolo Zanetti reduce da una vittoria contro la Juventus. Anche Italiano e Thiago Motta sono allenatori molto chiacchierati. Si sentono delle sirene legate ad allenatori stranieri, ho sentito parlare di Benítez ma a me personalmente i ritorni non piacciono abbastanza”.