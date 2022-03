D'Amico su Kvaratskhelia: "Ve lo presento, è interessante come erede Insigne"

Andrea D’Amico, agente di mercato vicino al calcio russo, parla a Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Calabrese

Andrea D’Amico, agente di mercato vicino al calcio russo, parla a Marte Sport Live: “Il calcio è cambiato. Bisogna abituarsi al fatto di giocatori che decidano di andare via a parametro zero. A volte sono anche strategie societarie, come accaduto alla Juventus con Paulo Dybala. I bianconeri hanno puntato su Vlahovic e hanno deciso di non procedere con una trattativa al ribasso. Kvaratskhelia è un giovane molto interessante e gioca proprio a sinistra: è tecnico, veloce e ha un ottimo calcio. Può giocare anche a piede invertito, è un 2001 molto interessante. Adesso è tesserato per il Rubin Kazan".