D’Onofrio, l’avvocato: "Aveva ben svolto il suo ruolo, fu anche premiato"

"Posso assicurare che nessuno all’Aia aveva neppure lontanamente il sentore di avere a che fare con un soggetto già sottoposto alla giustizia”.

D’Onofrio non potrà presenziare, ma presenzierò io. E’ stato presente in via telematica solo in un’occasione: ci sono stati 3 interrogatori, nelle altre due occasioni c’è stato anche D’Onofrio a Roma. Gli arresti domiciliari non so quando si sono conclusi, quando D’Onofrio veniva a Roma era in assoluta libertà, credo.D’Onofrio mi è sembrata una persona dinamica che aveva ben svolto il suo ruolo di procuratore capo, tanto che non solo era stato insignito della benevolenza arbitrale, ma è stato anche premiato come miglior dirigente arbitrale e quindi posso assicurare che nessuno all’Aia aveva neppure lontanamente il sentore di avere a che fare con un soggetto già sottoposto alla giustizia”.