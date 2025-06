Da Bari: "Napoli vincente, ma i De Laurentiis ci vogliono davvero in Serie A?"

L'ex difensore del Bari, Antonio Balzano, ha rilasciato una intervista a TuttoBari.net dove ha parlato anche della gestione dei De Laurentiis nei confronti del club pugliese: "Non so dire quali siano esattamente le intenzioni della famiglia De Laurentiis, ma posso dire cosa penso. Parliamo di una proprietà che ha dimostrato nel tempo di sapere lavorare bene, anche se in maniera peculiare. A Napoli hanno costruito una realtà vincente, solida. Quindi, credo che anche con il Bari l’obiettivo sia quello di portare la squadra dove merita di stare".

Ha continuato: "Penso che il Bari abbia tutte le potenzialità per tornare in Serie A. Non so se i De Laurentiis lo vogliano davvero, ma guardando le squadre che costruiscono ogni anno, mi sembra evidente che ci provino. Ogni stagione il Bari viene allestito per competere, non certo per galleggiare a metà classifica o salvarsi. Non è mai stata una squadra costruita per sopravvivere, ma per provare a vincere".

Infine, sui tifosi: "È comprensibile che i baresi si sentano trascurati. Vedono un impegno forte su Napoli, con risorse economiche e organizzative concentrate lì, e pensano di essere messi in secondo piano. Ed è giusto che il tifoso non si senta inferiore a nessuno. Ma se analizziamo i fatti concreti, i budget messi a disposizione per il Bari sono importanti. La squadra è sempre stata competitiva, tra le prime quattro del campionato per valore. Poi è chiaro che vincere non è mai facile: ci sono tante variabili, e a volte non basta fare le cose per bene".