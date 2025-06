Jacobelli esalta ADL: "Vincere due scudetti in tre anni è stato un suo miracolo"

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Napoli Centrale: “Vincere due scudetti in tre anni è stato un vero e proprio miracolo di De Laurentiis. Ricordando sempre il decimo posto dell’anno scorso, lo scudetto di quest’anno è stato davvero eccezionale. A tutto questo si coniuga alla grandissima gestione dei bilanci, altrimenti non puoi piazzare un colpo come De Bruyne. Quest’ultimo è rimasto convinto delle prospettive future del Napoli. La sola partecipazione alla Champions porterà nelle casse del club partenopeo ben 60 milioni di euro.

Nuova epoca del calcio italiano? Il Napoli ha già sovvertire l’equilibrio del calcio italiano. La Juve sta vivendo a fasi alterne. Il Milan, invece, ha dilapidato il successo dello scudetto nel 2022. Mentre nell’Inter è evidente la frustrazione della batosta subita in Champions League, ma non si può buttare a mare gli ottimi risultati di Inzaghi, soprattutto quelli in Europa che hanno portato l’Inter ad avere quest’anno il primo bilancio in attivo. Il Napoli promette di dare ulteriori soddisfazioni ai propri tifosi, poi quelle immagini del lungomare hanno fatto il giro del mondo.

Conte e le quattro competizioni? Questa è stata proprio una delle motivazioni che hanno portato Conte ad accettare, visto che vuole sfatare questo tabù internazionale. C’è il bisogno di una grandissima rosa per affrontare tutti questi impegni, vedi l’Inter che è arrivata stremata alla finale di Monaco.

Mondiale per club? Tutto questo è nato solo per il business, questa competizione mette ancora di più a repentaglio la salute dei giocatori. Bisogna sottolineare la forza del Napoli a reagire alla stagione deludente del decimo posto. Questo si vede che la mano dell’allenatore è stata fondamentale. Una grande squadra non può non avere alle spalle una grande società ed un grande allenatore. Questo ciclo, iniziato il 2023, può decisamente continuare. L'interessamento del Napoli a David non è di recente, anzi. Tutto questo dimostra che tra le priorità del Napoli c’è quello di rafforzare il proprio reparto offensivo, anche se Lukaku è stato decisivo per lo scudetto. Poi, a differenza dell’anno scorso, in questa stagione potrò fare tutta la preparazione.

Mondiale? Se non si va a 48 squadre, di fatto, sarebbe un fallimento. Vincere il girone non sarà una passeggiata, ma adesso Spalletti è chiamato a dare una dimostrazione di rivitalizzazione della nostra Nazionale. Anche se il caso Acerbi non ci voleva. Mi auguro che l’Italia parta con il piede giusto contro la Norvegia e la Moldavia”.