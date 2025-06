De Luca punge certa stampa: “De Bruyne a 34 anni sverna, Modric a 40 dà esperienza?”

Il Milan sta per chiudere l'acquisto dello svincolato Luka Modric. Il giornalista Diego De Luca punge con un tweet alcuna stampa che aveva criticato l'imminente acquisto di De Bruyne da parte del Napoli e ora sembra esaltare quella del quasi quarantenne ex Real Madrid: "Poi mi spiegherete il motivo per il quale De Bruyne, a 34 anni, verrebbe a 'svernare' mentre Modric, a 40 anni, verrebbe a 'portare esperienza'. De Laurentiis ha ragione: mancate solo voi, convertitevi al Napoli!".