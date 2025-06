Morabito rivela: "Il Napoli sta trattando un giocatore pazzesco del Monaco"

"Vi rivelo una notizia, il Napoli segue Ben Seghir del Monaco, un giocatore pazzesco. L'ostacolo è il procuratore, che è inarrivabile: Moussa Sissoko". A dirlo a Radio Crc è l'operatore di mercato, Vincenzo Morabito. Ben Seghir è un ventenne attaccante marocchino autore di 9 gol in stagioen di cui 6 in campionato e 2 in Champions League. Morabito ha aggiunto: "Credo che l’allenatore del Napoli continuerà con il modulo che ha adottato quest’anno ma deve trovare delle ali che fanno gol. Questi saranno i calciatori sui quali si concentrerà tutta la ricerca del mercato del Napoli. Bisogna andare su un profilo sicuro.

Oggi sono diventati tutti venditori. Il Napoli è l’unico club in Italia che si può permettere di competere su certi giocatori, il Monaco deve vendere questo giocatore altrimenti non si iscrive alla competizione. Il Napoli vuole rinforzare la sua rosa e così attira a sé molti giocatori importanti. Garnacho? Non è molto richiesto. Il calcio è merce fresca e ha scadenze molto rapide. Un giocatore un anno fa non è lo stesso di quest’anno e questo incide anche sul valore di mercato. Quando arriva il venditore, bisogna vendere".