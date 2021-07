Da Dimaro: "Rivogliamo il Napoli tutto per noi, vedremo se ADL ce ne darà possibilità"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marco Katzenberger, vice presidente APT Val di Sole e delegato al turismo per il Comune di Dimaro-Folgarida: "Napoli? Grande risultato 10 anni qui, ci sono meno presenze ma da qualche parte bisognava cominciare. Riprendere la stagione estiva con il Napoli ci sembrava cosa corretta e doverosa. I numeri sono inferiori ma sempre di prestigio, avere qui il Napoli è sempre un piacere. Ringrazio la nostra provincia autonoma per la deroga allo stadio, abbiamo fatto la prova con il Green Pass e ha funzionato. C'è un po' di paura a essere presenti ma le cose stanno funzionando bene.

Quella con il Napoli è una collaborazione costosa ma che ha delle ripercussioni per il nostro paese e per la valle, negli anni la Val di Sole e Dimaro-Folgarida sono stati più conosciuti. Abbiamo avuto presenze superiori anche durante l'inverno e c'è stata un'evoluzione dei tifosi nelle attività di montagna. De Laurentiis conferma i prossimi due anni di contratti? Ho passato con lui una serata piacevole, si è rilassato. Abbiamo la voglia di riportarci il Napoli tutto per noi, vedremo se saremo capaci e se il presidente darà la possibilità. Il Trentino ha sempre porte aperte per il Napoli e ci sono ormai anche amicizie".