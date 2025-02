Da Milano sottolineano un passaggio di Okafor: "Al Napoli si lavora duro. Non ero abituato”

Noah Okafor, nuovo attaccante del Napoli arrivato in prestito dal Milan, ha parlato delle sue sensazioni e del suo percorso di recupero a Radio Crc. L’esterno svizzero ha messo in chiaro di essere determinato a tornare presto al suo miglior livello di forma:

“Il Napoli è un grande club. Sto lavorando duramente per tornare al mio miglior livello di forma. Presto riuscirò di nuovo a esprimermi al meglio e a fare la differenza per aiutare la squadra. Si lavora duramente in allenamento. Per me è qualcosa di nuovo in questo momento, quindi è difficile, ma sono convinto che sia quello di cui ho bisogno: allenarmi ogni giorno duramente e superare i miei limiti. Tornerò presto al mio miglior livello”. Il passaggio di Okafor sulle metodologie di lavoro è finito su molti siti rossoneri.