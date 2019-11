Da Roma, Caputi: "Il Napoli non ha mai deluso nei big-match, ho solo un dubbio..."

Massimo Caputi, capo allo sport de Il Messaggero, è intervenuto a Marte Sport Live: "Il Napoli nei grandi confronti non ha mai deluso, forse solo nel primo tempo con la Juve, poi anche in Champions e con l'Atalanta ha giocato grandi partite. Quello che mi lascia perplesso è questo fatto di non saper gestire le partite come invece mi sarei aspettato".