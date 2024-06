Da Roma, Focolari: "Lukaku con Conte può tornare tra i top 5 attaccanti al mondo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Conte può riportare subito il Napoli in alto, ma dipenderà molto dagli accordi segreti tra lui e De Laurentiis. Lui è uno che esige tanto e che non vuole intrusioni nel settore tecnico. La cessione di Osimhen dovrà accettarla, ma avrà avuto rassicurazioni sul mercato in entrata. Sono curioso, il Napoli farà delle operazioni scoppiettanti tra attacco e difesa. Il problema degli azzurri non è l’erede di Osimhen, ma la pochezza della retroguardia.

Conte gioca a 3 e il Napoli in questo momento non ha tre titolari all’altezza per lottare al vertice. Buongiorno da solo non basta, ne serve un altro almeno. I giocatori del Napoli andranno rianimati e ristrutturati in un nuovo sistema, sono sicuro che molti torneranno al loro livello con Conte. Il caso Di Lorenzo rientrerà anche con l’aiuto della società. Lukaku all’altezza di un Napoli da Scudetto? Lukaku a Roma non ha fatto benissimo, ma è l’uomo di Conte e dei suoi successi all’Inter. Era l’uomo ovunque, il vero fulcro del gioco. Lukaku è ancora tra i primi 10 attaccanti in Europa e con Conte in panchina può tornare addirittura tra i primi 4-5. Così come ora il Napoli non è una squadra da Scudetto, ma quello che ci sarà tra un mese, sarà il terzo incomodo tra Inter e Milan. La Juve non sarà ancora all’altezza per lottare per lo Scudetto. Con Conte, il Napoli può rappresentare la mina vagante. De Laurentiis deve aiutarlo sul mercato, nella speranza che non inizino a litigare… Sono due personalità molto forti”.