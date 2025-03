Da Roma, Plastino: "Col rientro di Anguissa e Neres so cosa farà Conte"

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "L'allenatore vive la squadra tutti i giorni, a distanza si possono fare solo ipotesi. Col ritorno a disposizione di Anguissa e Neres immagino calendario che terrà vivi tutti, avendo più ricambi che alzino il livello qualitativo e competitivo della squadra ma non è detto che li farà entrare immediatamente, credo opterà per delle rotazioni che coinvolgano tutti mettendo in campo chi sta meglio e da garanzie alla squadra. Ora il Napoli ha una rosa ampia che può garantire alla squadra anche soluzioni tattiche diverse”.

