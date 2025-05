Da Roma, Plastino: "Conte avrebbe dovuto fare riferimento al suo contratto"

Michele Plastino, giornalista, ha parlato del futuro del Napoli e anche di quello di Conte: “Invoco ottimismo tra i tifosi del Napoli, perchè pensare che debba andar male? Vedo troppo pessimismo in giro. Queste voci sul futuro di Conte- ha detto il giornalista a Radio Marte in Forza Napoli Sempre - disturbano, c'è un contratto, per rispetto dei tifosi del Napoli Conte avrebbe dovuto smorzare le voci tirando in ballo proprio il contratto. È normale che, in assenza di queste dichiarazioni, le voci si alimentino ed ora creano una certa pressione sul Napoli”.