Da Torino - Bremer, Cairo vuole aprire un'asta internazionale: c'è anche il Psg

"La decisione di Brekalo di non voler essere riscattato ha un po’ sorpreso tutti a Torino".

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alberto Giulini, giornalista di Toronews: "La decisione di Brekalo di non voler essere riscattato ha un po’ sorpreso tutti a Torino. Nell’ultima gara con la Roma ha fatto il pieno di fischi, ma la sua stagione è stata positiva con 7 gol realizzati. Sarebbe un profilo adatto per il Napoli, forse non è prontissimo ma per le doti tecniche che ha potrebbe fare bene in azzurro.

Bellotti? Sta diventando una telenovela, la risposta per il rinnovo col Torino era richiesta per stamattina, ma si è preso ancora qualche giorno per rifletterci su. Le sensazioni in casa Toro portano all’ottimismo, sarebbe l’unica squadra a garantirgli la titolarità.

Bremer? Sicuramente l’Inter in Italia è la squadra è quella che si è mossa più concretamente. Il Toro vorrebbe aprire un’asta internazionale, sono interessati oltre al Napoli anche il Psg”.