Da Torino, ZaccarellI: "Milinkovic titolare nel Napoli? Faccio una previsione"

Renato Zaccarelli, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Milinkovic-Savic è un portiere moderno. Quando andò al Torino aveva qualche lacuna, ma piano piano è migliorato ed è arrivato a buonissimi livelli. E' il momento giusto per lui per aspirare a qualcosa di più. Non so se farà il titolare anche Meret ha dimostrato di essere affidabile. Milinkovic-Savic deve dimostrare e non può perdere questa occasione. Il Napoli giocherà tante partite, non esisterà un titolare fisso. La competitività può far bene ad entrambi i portieri".

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piaceva al Napoli e piaceva a Conte, trattativa ormai conclusa, ci siamo. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano.