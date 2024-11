Dal Belgio: ”Lukaku vero leader e rispettatissimo, Tedesco lo stima tanto e ci punterà"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio - 3° tempo' è intervenuto Sacha Tavolieri, corrispondente Equipe dal Belgio: “Il ritorno di Lukaku in nazionale è stato apprezzato moltissimo. E’ un vero leader ed è rispettatissimo dall’intera squadra. Sappiamo che non ha iniziato la stagione al massimo, ma Tedesco lo stima tanto e ci punterà di sicuro.

Domani partirà titolare e sarà fondamentale per il Belgio. Ha deciso di riaggregarsi alla nazionale proprio per trovare quello stato di piena forma che sta rincorrendo. Il suo obiettivo sarà sempre quello di raggiungere il livello più alto sia per il suo club che per la sua Nazionale".