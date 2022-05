Dall'Uruguay, Bentancur: "Complimenti al Napoli, Olivera è fortissimo!"

Pablo Bentancur, agente di Naithan Nandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Pablo Bentancur, agente di Naithan Nandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli complimentandosi col Napoli per un colpo di mercato: “Complimenti al Napoli anche per aver preso Olivera, un calciatore fortissimo. Olivera ha carattere, è forte sotto tutti i punti di vista. Non è un mio assistito, ma mi piace molto. Vedere Nandez a Napoli sarebbe bellissimo".