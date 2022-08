Dalla Bona mette in guardia il Napoli: "Rischia di arrivare dietro la Roma"

Samuele Dalla Bona, è intervenuto ai microfoni di "A Tutto Mercato" per parlare delle mosse di mercato delle big di Serie A

Samuele Dalla Bona, è intervenuto ai microfoni di "A Tutto Mercato" per parlare delle mosse di mercato delle big di Serie A: "Il Milan è partito in ritardo, ma ora si sta muovendo bene. La Juve si era mossa subito alla grande peccato per l'infortunio di Pogba ora gli servono due nuovi acquisti per tornare competitiva. L'Inter si è mossa bene con l'arrivo di Lukaku, attaccante sposta gli equilibri".

La profondità della rosa dell'Inter rispetto allo scorso anno è migliorata?

"Lo scorso anno l'Inter aveva la rosa migliore per vincere il campionato, oggi con l'innesto del vice Brozovic è migliorata ancora. Asllani sarà importante. La profondità di rosa conta soprattutto in questo campionato lungo e con partite ravvicinate".

Il Napoli è nelle prime quattro?

"Al momento il Napoli ha venduto i pezzi migliori, ad oggi sembra mi più debole rispetto allo scorso anno, manca ancora un mese spero che faccia qualcosa di importante altrimenti rischia di stare dietro la Roma".