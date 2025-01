Dalla Francia, Satin scettico: “Non sono sicuro che al PSG serva davvero Kvara”

vedi letture

L’agente Fifa Bruno Satin, ex procuratore di Koulibaly, tra i massimi esperti di mercato in Francia, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “A Parigi l’impressione è che si sia in una posizione d’attesa, il Psg sta valutando la possibilità di prendere Kvara, ma a sinistra ha già due giocatori buoni come Barcola e Desirè Doue.

Luis Enrique sa che sono due giocatori forti e che possono diventare camponi in prospettiva. Kvara è sicuramente un grande giocatore, Conte però ha deciso di andare avanti senza di lui che non è più al centro del progetto Napoli. Forse il Psg sta valutando questa situazione. Campos e Jugeli hanno dei contatti importanti, questo è chiarissimo. Ma mi domando: per migliorare la rosa di questo Psg c’è bisogno di questo Kvara? Non ne sono sicuro”