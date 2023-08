Dalla Spagna: "Gabri Veiga a Napoli si consacrerà anche in Champions"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente dalla Spagna per il Corriere dello Sport: “Gabri Veiga? È un giocatore fisico, è velocissimo ed è particolarmente abile a muoversi tra le linee. L’anno scorso ha segnato 11 gol e 4 assist. Nell’ultima giornata ha segnato la doppietta che ha certificato la salvezza del Celta Vigo. È un tipo tranquillo, tutti concordano che sia un piacere lavorare con lui, i giornali della galizia parlano di un viaggio oggi verso Roma per le visite mediche. Può giocare da mezz’ala, ha tutto per farlo. Ha tutto, gli mancava solo un po’ il colpo di testa che con la sua stazza può sfruttare meglio, ma hanno lavorato tantissimo su di lui. Ha 21 anni e arriva molto completo. Il Napoli di Garcia può essere la piazza giusta per permettergli di fare questo salto in Europa. È abituato a soffrire e lottare per la salvezza e adesso avrà la possibilità di giocare in Champions League. Deve adattarsi alla posizione che gli affideranno. A Vigo è molto famoso per la capacità di mettersi a disposizione della squadra. In partenza per metterlo a suo agio credo debba giocare nella posizione di Zielinski. Il Napoli deve avere una rosa di altissimo livello. Potrebbe anche formare una bella coppia di destra con Di Lorenzo permettendogli di salire di più dato che tenderebbe ad accentrarsi.

Spalletti? La Nazionale ha bisogno di un grande allenatore con grande personalità. Si cercava una persona con grande personalità. Un altro molto bravo a prendere in mano la squadra sarebbe stato Carlo Ancelotti. Spalletti non avrà nessuna paura ad utilizzare i giocatori giovani e gli consiglio di guardare vicino casa sua che ci sono talenti importanti. Garcia alla Roma fece una striscia record di vittorie, parte forte e fa bene. Partire con i risultati fa bene anche quando il gioco non è ancora spettacolare. Credo che il Napoli continuerà bene in queste settimane”.