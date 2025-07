Lucca elogia Lukaku: “E’ fantastico, mi dà consigli e posso solo imparare da lui”

vedi letture

Lorenzo Lucca è stato presentato oggi in conferenza stampa. Tra i vari argomenti trattati, anche la coesistenza con Romelu Lukaku: "Sicuramente è un giocatore fantastico, ha fatto una grande carriera, sta facendo una grande carriera e posso prendere molte cose positive da lui, è un piacere giocare con lui ed imparare da lui. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare con lui".

Quale carattristica senti di dover migliorare? Conte ti ha già chiesto un lavoro particolare per sostituire Lukaku?

"Sono migliorato sotto tanti punti di vista all'Udinese, mi sento migliorato anno dopo anno, ma posso migliorare ancora di più nel lavoro con i compagni, giocare più con loro, prima pensavo al gol, gol, gol ma non fa bene a me e neanche alla squadra, devo essere concentrato ed aiutare i compagni con tutta la qualità che abbiamo mi metteranno nelle condizioni migliori. Con Conte non abbiamo ancora parlato, mi ha dato alcuni consigli sullo stare davanti al difensore quando la palla va sull'esterno, pure Lukaku mi ha dato consigli e lo apprezzo molto, essere qui è una grande emozione".

Giocare al fianco di un campione come Lukaku cosa può darti? Sei 2.01, hai giocato a Basket?

"Molti mi chiedono perché non ho giocato a basket, ma il calcio è sempre stato il mio sogno da bambino, per fortuna sono un professionista. Sicuramente giocare con uno come Romelu è una soddisfazione, fino a 4-5-6 anni fa lo vedevo solo in tv, sono contento ed orgoglioso di me stesso e del gruppo. So da dove sono partito e so dove voglio arrivare".