Udinese, Carnevale: "Questo è il Napoli più forte di tutti i tempi! Su Lucca..."

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, attualmente dirigente dell’Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Lucca è una grande alternativa a Lukaku, credo che il Napoli abbia fatto un grande acquisto. Conosco bene Lorenzo e gli ho fatto un grande in bocca al lupo, merita di indossare quella maglia così prestigiosa io gli auguro tutto il bene possibile. Gli ho sempre detto che se ci fosse stata una possibilità di andare in azzurro avrebbe dovuto farlo.

Lucca ha dimostrato in questi due anni di saperci fare come attaccante, la cosa che mi meraviglia di lui è che ha un carattere molto molto forte. Ha la personalità giusta per stare in una squadra di grandi campioni, può giocare in coppia con Lukaku, sicuramente non sarebbe facile marcarli. Credo che questo sia il Napoli più forte di tutti i tempi, più di quello di Maradona”.