Dalla Spagna - Il pensiero del Real: "Se ADL ha 42mln per Lozano perché non può pagare James?"

In un lungo articolo sul mercato del Real Madrid, il quotidiano spagnolo ABC si concentra anche sulla situazione legata a James Rodriguez. Circa la possibilità Napoli - si legge - il Real Madrid s'è accorto del potere d'acquisto di Aurelio De Laurentiis: se può sborsare 42 milioni per Hirving Lozano, perché non potrebbe fare lo stesso per l'asso colombiano? Florentino Perez ci ha pensato e, per ora, è ancora convinto di darlo solo a titolo definitivo.