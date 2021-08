Damiani: "Anguissa, finora è mancata continuità ma Spalletti lo farà rendere al meglio"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'agente Oscar Damiani: "Anguissa è una scommessa. Ha qualità fisiche e tecniche, ma non ha mai avuto continuità nella sua carriera. Per le sue caratteristiche era quello che serviva al Napoli a centrocampo, Spalletti lo farà rendere al meglio. Non è una certezza, ma può essere un giocatore interessante.

La permanenza di Petagna? Scelta giusta, ha caratteristiche importanti. Sa tenere palla e fare gol e sa restare al suo posto. La società tenendo Petagna dimostra le ambizioni che ha per quest’anno.

Lotta per lo scudetto? Napoli e Roma fanno ben sperare, ma occhio al Milan in alternativa alla Juventus. I rossoneri di Pioli potrebbero essere i favoriti per lo scudetto insieme all’Inter. Sarà comunque un campionato molto equilibrato”.