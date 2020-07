Damiani: “Osimhen? Cavani è più tecnico, lui somiglia a Drogba. Vi spiego le sue caratteristiche"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, agente specializzato nel mercato francese: “Osimhen è forte, ma 5 milioni all'anno mi sembra una pazzia. Tuttavia se Dybala rinnova a 10 milioni, allora quello è il prezzo giusto. Credo si stia esagerando, ma De Laurentiis riesce a tenere i conti in ordine, bisogna fare attenzione a tenere a posto ai bilanci. Capisco che il mercato sia questo, il ragazzo ha doti fisiche, è veloce, una discreta tecnica, è bravo di testa essendo alto 1,90 m. Con gli spazi stretti ha qualche difficoltà. Mertens è un giocatore che arriva da dietro, rapido, con caratteristiche fisiche diverse, ma potrebbero fare lo stesso ruolo. Osimhen non è statico, non aspetta il cross, è molto veloce e si muove molto. In Belgio ha fatto discretamente, l'anno scorso ha fatto bene e quest'anno si è confermato in una squadra che fa un bel calcio. Bisogna però ricordare che il calcio italiano è molto più complicato del calcio francese, bisognerà vederlo all'opera, ma Giuntoli è un grande intenditore, l'avranno scelto per un motivo. Somiglia a Cavani? No, Cavani è più bravo a giocare con i compagni, più tecnico. Somiglia un po' a Drogba, anche se quest'ultimo era più forte fisicamente".