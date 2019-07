Damiani: "Pépé ragazzo particolare, non so se sarebbe interessato ad offerte dall'Italia..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l'agente Oscar Damiani: "Faccio fatica a credere che Pepè venga a Napoli perchè il campionato italiano non è più quello di riferimento e Pepè è un ragazzo molto forte che ambisce a grandi palcoscenici. Poi, non costa poco e la valutazione non è da tutti. 50 milioni più Ounas è un'offerta faraonica, poi non so quanto Pepè possa essere interessato ad un'offerta dall'Italia. So che è un ragazzo un pò particolare, ma mi farebbe piacere che arrivasse in Italia, i talenti sono sempre benvenuti.

Sarr del Rennes è un giocatore straordinario, ma non costa meno di 60 milioni. Vorrebbe l'Inghilterra".