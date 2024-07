Damiani sicuro: "Osimhen-Psg, trattativa sarà chiusa in 10 giorni in un senso o nell'altro"

L'agente Oscar Damiani, ai microfoni di Radio Marte, parla così della trattativa tra il Napoli eil Paris Saint Germain per Victor Osimhen: “Quella tra Osimhen, il Napoli e il PSG è una trattativa difficile che muove una cifra importante anche per il PSG che ha una proprietà che può permettersi certi investimenti. Certo - ha detto l'agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - la cessione del nigeriano non può essere procrastinata ancora a lungo, nei prossimi 10 giorni dovrebbe risolversi in un senso o nell’altro.

Se resterà a Napoli, Conte saprà dargli le giuste motivazioni: il Napoli è una grande piazza e lotterà con ambizioni elevate. Rosa completa o altri interventi di mercato? Difficile dirlo adesso, Conte dovrà valutare alcuni giocatori nel ritiro di Castel di Sangro ma al momento la squadra è di qualità e può lottare con le altre per il vertice”.