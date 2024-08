Damiani su Neres: "Il campionato italiano è difficile, presto per fare commenti"

Il noto agente di mercato Oscar Damiani, ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio, intervenendo durante il programma "1 Football Club", per parlare di trasferimenti e di alcune squadre di Serie A.

Chi si aspetta che realmente arriverà al Napoli?

"A Napoli ci sono bravi dirigenti, sanno cosa fare. Personalmente non so chi arriverà, però per esperienza posso dire che difficilmente i giocatori inglesi o scozzesi si sono ben ambientati in Italia. Lukaku sicuramente sarebbe il non plus ultra, che conosce Conte, e che si esalterebbe in un ambiente come Napoli: sarebbe il giocatore giusto al posto giusto".

Quanto è stata gestita male la vicenda-Osimhen?

"Non voglio entrare nel merito: Calenda è un bravo agente, ed il Napoli è un’ottima società. Non ci si deve dimenticare che Osimhen è un giocatore del Napoli. Spero che si trovi un accordo valido per tutte le parti. Credo sia complicato un trasferimento al Paris, però me lo auguro, anche se, certe trattative così importanti non si chiudono negli ultimi giorni di mercato. Osimhen è un grande campione, mi farebbe piacere se giocasse in Francia".

Cosa ci si deve aspettare da Neres? In pochi minuti ha infiammato la piazza.

"E’ un ragazzo interessante, dribbla bene, ma il campionato italiano è difficile: è presto per fare commenti".