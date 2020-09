David 'El Patron' Ospina: il colombiano svela l'origine del soprannome

David Ospina, nella sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato il motivo del soprannome 'El Patron', con cui ormai normalmente lo chiamano tutti i compagni anche sui social. Così il colombiano:

"Come mai il soprannome El Patron? Non lo so, bisogna chiederlo a quelli che mi chiamano così. Proviene dalla serie 'Pablo Escobar', mi chiamano così forse perché comando la difesa".