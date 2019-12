DAZN, Borghi: "Ancelotti al centro del progetto. Sostituirlo è impensabile"

Il telecronista di DAZN, Stefano Borghi,ha commentato a Radio Gol le ultime vicende di casa Napoli: “Il presidente ha preso una decisione. Ancelotti è al centro di tutto, totale fiducia, ben riposta direi. Siamo ad inizio dicembre, un cambio in panchina è impensabile, continuare con Ancelotti è la scelta più saggia. In un girone insidioso contro Salisburgo e Liverpool, non è cosa da poco quella che ha fatto Ancelotti.

Prossime due gare? La partita veramente importante credo sia quella con l’Udinese, dopo viene quella con il Genk. I friulani non hanno margini d’errore”.