Dazn, Casotti: "La Juve non ha bisogno di James, situazioni di stallo continueranno fino alla fine"

Federico Casotti, giornalista di Dazn, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? E' un mercato dove veramente vale tutto, molte di queste situazioni di stallo si protrarranno almeno fino all'ultima settimana. Quella di Ferragosto è una settimana calma in Italia sotto il punto di vista del mercato. Non mi sembra che la Juventus, per com'è in questo momento, abbia bisogno di James Rodriguez. Asse Milano-Torino per Icardi? Penso che tutte le parti abbiano l'interesse a non fare un'operazione del genere a metà stagione, il giocatore andrebbe incontro a sei mesi di inattività ed un deprezzamento".