DAZN, Ferrara: "Panchina Juve? Vedo Conte rimanere al Napoli. Su Tudor..."

Dagli studi di DAZN si discute sul futuro della panchina della Juventus. Match cruciale per la corsa al quarto posto quello di stasera contro l'Udinese, che potrebbe rappresentare l'occasione da non sbagliare per dare una spallata alle altre contendenti. Ma Igor Tudor, nel caso in cui centrasse l'obiettivo, potrebbe rimanere a Torino?

Questo il pensiero di Ciro Ferrara: "Vedo Conte rimanere al Napoli e, in caso di qualificazione in Champions, penso che Igor Tudor possa continuare con i bianconeri".

Marco Parolo controbatte: "Non sono convinto su Tudor. Ha fatto bene, ma non così tanto da dire che meriti di continuare. Ha spostato il focus sui giocatori, ma nelle partite dove serviva la scossa non è che ci sia stata questa differenza, dico: bene, ma non benissimo. Chi potrebbe essere il profilo al suo posto? Ce ne sono pochi in giro, ce n'è uno come sogno che hanno detto tutti (Conte, n.d.r.). Non vedo degli allenatori liberi che possano arrivare come garanzia".