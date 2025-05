Como, Fabregas: "Noi arbitri dello Scudetto? Siamo professionisti, in campo per vincere"

Il Como non farà sconti a nessuno. Lo ha confermato in conferenza stampa il tecnico lariano Cesc Fabregas dopo l'1-1 contro l'Hellas Verona: "Noi arbitri dello Scudetto? Siamo una squadra in crescita, proviamo a vincere tutte le partite perchè siamo professionisti. Io sono il primo a voler migliorare allenamento dopo allenamento, andremo a fare la partita per vincere".

