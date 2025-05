Inter in silenzio stampa per protesta, ma Marelli certifica il rigore: "Braccio non aderente"

Nessun tesserato dell’Inter parlerà dopo il 2-2 maturato a San Siro con la Lazio. La decisione, ancorché non comunicata ufficialmente, è arrivata dopo un finale di gara molto teso allo stadio Meazza. Probabilmente si tratta di fastidio legato all’arbitraggio di Chiffi, soprattutto al secondo rigore assegnato per mani di Bisseck e realizzato da Pedro.

Dagli studi di DAZN l'esperto arbitrale Luca Marelli ha analizzato gli episodi della gara confermando il rigore del 2-2: "Sul pareggio di Pedro: era stato annullato dall'assistente, che forse non si era accorto che Bastoni teneva in gioco tutti. L'unico che forse poteva essere in fuorigioco era Dia, che però non ha partecipato all'azione, invece Vecino era in posizione regolare. Posizione di Hysaj? Era regolare sul passaggio sulla fascia destra. Contatto Thuram-Marusic sul gol del 2-1 dell'Inter: Chiffi controlla, entrambi si trattengono, evidentemente l'arbitro ha ritenuto che le spinte fossero reciproche. Il Var non interviene perché è una valutazione di campo. Sulla mano di Bisseck ed il rigore della Lazio: è sempre difficile individuarli in campo, infatti Chiffi non lo ha visto. Il braccio non è aderente al corpo, è leggermente aperto rispetto alla figura. Lo hanno richiamato perché non era aderente e perché c'è un movimento istintivo anche se magari non volontario ad impattare il pallone".