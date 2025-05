Biasin sul rigore di Bisseck: "Uguale a quello non dato in Lecce-Inter"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, dagli studi di 'Pressing' su Canale 5 ha parlato della decisione dell'arbitro Daniele Chiffi in Lazio-Inter, in occasione del calcio di rigore assegnato ai biancocelesti che ha portato al 2-2 di Pedro.

Queste le sue parole che fanno intendere come fosse d'accordo con la decisione presa, anche se con una frecciata: "Se quel rigore lì non me lo danno, mi arrabbio. Infatti mi sono arrabbiato in Lecce-Inter con lo stesso episodio con Baschirotto che non è stato dato".