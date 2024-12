Dazn, Marcolin: "Napoli da 1° posto fin qui, è che l'Atalanta quasi fa un altro sport"

vedi letture

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN nel corso di Serie A Show ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte e dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, le due squadre in vetta alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte o Gasperini? Il Napoli è stato primo in classifica per nove giornate, è la straordinarietà dell’Atalanta che fa la differenza, perché il Napoli sta facendo un percorso importante.

È vero ha perso lo scontro diretto in casa dove l’Atalanta ha fatto una grande partita a Napoli, però il campionato del Napoli è importantissimo, da primato in classifica. L’Atalanta sembra quasi faccia uno sport diverso: ha vinto a Napoli, ha vinto a Roma… Adesso fra due giornate c’è Lazio-Atalanta, quindi un’altra grande partita che misurerà l’Atalanta”.