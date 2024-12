Dazn, Mastroianni esalta Neres: “Ha una media di contributi al gol impressionante!"

Dario Mastroianni, giornalista e commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato della prestazione del Napoli contro il Genoa: "Neres ha fatto il sesto assist stagionale. Comunque la media di partecipazioni al gol di Neres, tra assistenze e reti segnate, è impressionante. Nel secondo tempo si è un po’ perso nelle difficoltà che ha avuto il Napoli, e che come Conte stesso ha detto non si aspettava. Però è arrivata un’altra vittoria in trasferta e credo che anche questo vada sottolineato nel percorso del Napoli: dopo quella sconfitta 3-0 col Verona ad agosto, sono arrivati 2 pareggi e 6 vittorie, e appena 3 gol subiti dopo quello di stasera. Iniziano ad essere numeri di una certa rilevanza”.

